«Милуоки» дома обыграл «Хьюстон»
«Милуоки» победил «Хьюстон» (126:106) в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе победителей самым результативным стал Дрю Холидэй — 24 очка. 23 очка у Криса Миддлтона. У «Хьюстона» 20 очков набрал Кристиан Вуд.
«Милуоки» занимает треть место на Востоке. «Хьюстон"идет последним на Западе.
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Хьюстон» — 126:106 (25:24, 38:26, 34:26, 29:30)
23 декабря. Милуоки. «Fiserv Forum».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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