Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Милуоки» дома обыграл «Хьюстон»

06:32
Теги:

«Милуоки» победил «Хьюстон» (126:106) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Дрю Холидэй — 24 очка. 23 очка у Криса Миддлтона. У «Хьюстона» 20 очков набрал Кристиан Вуд.

«Милуоки» занимает треть место на Востоке. «Хьюстон"идет последним на Западе.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Хьюстон» — 126:106 (25:24, 38:26, 34:26, 29:30)

23 декабря. Милуоки. «Fiserv Forum».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
В ДНР рассказали об отказе Киева открыть КПП в новогодние праздники
0