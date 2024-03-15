«Бостон» обыграл «Финикс» и продлил победную серию

«Бостон» на своем паркете выиграл у «Финикса» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:112. «Селтикс» одержали четвертую победу подряд.

Атакующий защитник хозяев Джейлен Браун набрал 37 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Бостон» с результатом 52-14 лидирует в Восточной конференции. «Финикс» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 38-28.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Финикс» — 127:112 (35:32, 30:28, 37:25, 25:27)

Б: Браун (37), Тейтум (26), Хорфорд (24).

Ф: Букер (23), Бил (22), Дюрант (20), Аллен (20).