Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:05

«Бостон» обыграл «Финикс» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Бостон» на своем паркете выиграл у «Финикса» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:112. «Селтикс» одержали четвертую победу подряд.

Атакующий защитник хозяев Джейлен Браун набрал 37 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Бостон» с результатом 52-14 лидирует в Восточной конференции. «Финикс» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 38-28.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Финикс» — 127:112 (35:32, 30:28, 37:25, 25:27)

Б: Браун (37), Тейтум (26), Хорфорд (24).

Ф: Букер (23), Бил (22), Дюрант (20), Аллен (20).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Финикс Санс
0
Читайте также
Российский боец UFC Тюлюлин запретил американцу Стриклэнду шутить про СВО
Мележиков рассказал подробности работы в «Спартаке»
Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина
ВСУ сбросили взрывное устройство в районе Запорожской АЭС
Суд в Санкт-Петербурге арестовал участников РДК за подготовку терактов
«Спартак» выразил надежду на благоприятный исход ситуации с задержанием Промеса
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сакраменто» переиграл «Лейкерс». Сабонис оформил трипл-дабл
Новости
RSS RSS
Все новости