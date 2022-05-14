44 очка и 20 подборов Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в шестом матче с «Бостоном»

«Бостон» выиграл у «Милуоки» в шесто матче второго раунда плей-офф НБА — 108:95. Счет в серии стал равный — 3-3.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 20 подборов. У «Селтикс» 46 очков на свой счет записал Джейсон Тейтум.

Седьмой матч в серии состоится 15 мая. Победитель сыграет в полуфинале с «Майами».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

«Милуоки» — «Бостон» — 95:108 (26:28, 17:25, 27:29, 25:26)

М: Я. Адетокунбо (44 + 20 подборов), Холидэй (17), Коннотон (14).

Б: Тейтум (46), Браун (22), Смарт (21).

Счет в серии: 3-3.