«Голден Стэйт» вышел в полуфинал плей-офф НБА

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«Голден Стэйт» переиграл «Мемфис» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 110:96. «Уорриорз» выиграли серию (4-2) и вышли в полуфинал.

Следующим соперником «Голден Стэйт» будет победитель серии «Финикс» — «Даллас» (3-3).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

«Голден Стэйт» — «Мемфис» — 110:96 (30:26, 23:25, 25:26, 32:19)

Г: Томпсон (30), Карри (29), Уиггинс (18 + 10 подборов), Грин (14 + 16 подборов).

М: Брукс (30), Бэйн (25), Джарен Джексон (12).

Счет в серии: 4-2.