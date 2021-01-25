«Милуоки» сильнее «Атланты», «Сан-Антонио» одержал победу над «Вашингтоном»

«Милуоки» в матче регулярного сезона НБА на своей площадке обыграл «Атланту» (129:115). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хокс» ДеАндре Хантер, на счету котрого 33 очка и 5 подборов.

После этой победы «Бакс» поднялись на второе место на «Востоке», «Атланта» стала шестой.

Во втором матче дня «Сан-Антонио» обыграл «Вашингтон» (121:101). «Шпоры» теперь занимают восьмое место на «Западе», а столичная команда на предпоследнем месте на «Востоке».

Баскетбол. НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Атланта» — 129:115 (32:15, 34:32, 28:36, 35632)

«Сан-Антонио» — «Вашингтон» — 121:101 (23:26, 25:21, 37:30, 36:24)