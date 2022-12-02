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2 декабря, 23:32

«Милан» опроверг возможность подписания экс-игрока «Далласа» Кампаццо

Мария Гусева
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«Милан» не планирует подписывать контракт с разыгрывающим защитником Факундо Кампаццо. 31-летний аргентинец начинал сезон в «Далласе», но был отчислен.

«Милану» известно о статусе Кампаццо, и клуб не заинтересован в его подписании", — написал в Twitter инсайдер Донатас Урбонас.

Ранее появилась информация, что Кампаццо может подписать трехлетний контракт с «Миланом», если «Реал» не будет повторять предложение миланцев, так как игрок ранее выступал за мадридский клуб и имеет право перехватить игрока у любого европейского клуба.

В этом сезоне Кампаццо сыграл 8 матчей в НБА, набирая в среднем по 1,3 очка и делая по 0,3 подбора и 1,1 передачи.

БК Милан
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