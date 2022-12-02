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Канье Уэст обвинил бывшую жену Ким Кардашьян в романе с защитником «Финикса» Крисом Полом

Руслан Минаев
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Канье Уэст и Ким Кардашьян.
Фото Global Look Press

Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст заявил, что у его бывшей жены Ким Кардашьян были отношения с защитником «Финикса» Крисом Полом.

«Давайте разобьем последнее окно, прежде чем уйти отсюда. Я поймал этого парня с Ким. Спокойной ночи», — написал Уэст на своей странице в соцсети.

На данный момент Пол не участвует в матчах «Санс» из-за травмы пятки. Разыгрывающий пропустил последние 11 матчей команды.

Крис Пол
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