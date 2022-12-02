Канье Уэст обвинил бывшую жену Ким Кардашьян в романе с защитником «Финикса» Крисом Полом

Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст заявил, что у его бывшей жены Ким Кардашьян были отношения с защитником «Финикса» Крисом Полом.

«Давайте разобьем последнее окно, прежде чем уйти отсюда. Я поймал этого парня с Ким. Спокойной ночи», — написал Уэст на своей странице в соцсети.

На данный момент Пол не участвует в матчах «Санс» из-за травмы пятки. Разыгрывающий пропустил последние 11 матчей команды.