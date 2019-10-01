Михаил Прохоров не исключает, что в будущем снова инвестирует в спорт

Российский бизнесмен Михаил Прохоров допустил, что в будущем снова инвестирует в спорт. В сентябре он завершил процедуру продажи клуба НБА «Бруклин», которым владел с 2009 года.

— Не знаю, буду ли я когда-нибудь еще инвестировать в спорт, но не исключаю такой возможности. Тем более что теперь могу с уверенностью опираться на полученный опыт, — цитирует ТАСС Прохорова.