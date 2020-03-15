Между Гобером и Митчеллом произошел конфликт

Центровой «Детройта» Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

Таким образом, Вуд стал третьим игроком НБА, у которого был обнаружен коронавирус. Ранее им заразились игроки «Юты» Руди Гобер и Донован Митчелл.

Согласно сообщению журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл «крайне разозлен» на своего партнера по команде Руди Гобера. Митчелл крайне недоволен поведением Гобера, который до постановки диагноза вел себя подчеркнуто вызывающе в смысле общей обеспокоенности в связи с COVID-19.

По сообщению Энди Ларсена из The Salt Lake Tribune, в «Юте» надеются, что звезды команды Руди Гобер и Донован Митчелл смогут наладить отношения после ситуацией с коронавирусом.

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