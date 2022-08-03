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Мэджик Джонсон призвал НБА вывести из обращения номер Билла Расселла во всех клубах

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон призвал вывести из обращения номер 6 легендарного Билла Расселла. Бывший баскетболист на прошлой неделе умер в возрасте 88 лет.

«Комиссионер Адам Сильвер должен вывести из обращения номер 6 по всей НБА в честь Билла Рассела!» — написал Джонсон в Twitter.

Расселл играл на позиции центрового, всю карьеру в НБА провел в «Бостоне». Он является членом Зала славы баскетбола и Зала славы студенческого баскетбола. В 2007 году он вошел в Зал славы ФИБА и удостоился почетной докторской степени Гарварда. В 2009 году приз самому ценному игроку финала НБА был назван в его честь.

Билл Расселл. Ушел Билл Расселл — человек, изменивший баскетбол. Страшная потеря

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