Мэджик Джонсон призвал НБА вывести из обращения номер Билла Расселла во всех клубах

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон призвал вывести из обращения номер 6 легендарного Билла Расселла. Бывший баскетболист на прошлой неделе умер в возрасте 88 лет.

«Комиссионер Адам Сильвер должен вывести из обращения номер 6 по всей НБА в честь Билла Рассела!» — написал Джонсон в Twitter.

Расселл играл на позиции центрового, всю карьеру в НБА провел в «Бостоне». Он является членом Зала славы баскетбола и Зала славы студенческого баскетбола. В 2007 году он вошел в Зал славы ФИБА и удостоился почетной докторской степени Гарварда. В 2009 году приз самому ценному игроку финала НБА был назван в его честь.