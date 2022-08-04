Дэвис пожертвовал 350 тысяч долларов пострадавшим от наводнения в Кентукки

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис внес пожертвование в размере 350 тысяч долларов для помощи пострадавшим от крупного наводнения в штате Кентукки, сообщает Fadeaway World.

В середине прошлой недели в связи с ливнями в штате началось сильнейшее за последние десятилетия наводнение. Более 30 человек погибли. Также многие числятся пропавшими без вести.

В начале своей карьеры Дэвис играл за университет Кентукки и помог команде стать чемпионом NCAA.