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Дэвис пожертвовал 350 тысяч долларов пострадавшим от наводнения в Кентукки

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис внес пожертвование в размере 350 тысяч долларов для помощи пострадавшим от крупного наводнения в штате Кентукки, сообщает Fadeaway World.

В середине прошлой недели в связи с ливнями в штате началось сильнейшее за последние десятилетия наводнение. Более 30 человек погибли. Также многие числятся пропавшими без вести.

В начале своей карьеры Дэвис играл за университет Кентукки и помог команде стать чемпионом NCAA.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Энтони Дэвис
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