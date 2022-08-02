The Athletic: Зайону не нравится критика из-за лишнего веса

Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон недоволен регулярной критикой его физической формы, утверждает журналист The Athletic Уильям Гиллори.

Близкие к игроку люди отмечают, что постоянные насмешки сильно раздражают и задевают 22-летнего баскетболиста.

Этим летом Уильямсон подписал пятилетнее продление контракта с «Пеликанс» на 193 миллиона долларов. В случае попадания в символические пятерки сезона-2022/23 он заработает 231 миллион долларов.

При этом, как сообщает источник, для получения всех денег по контракту сумма его веса и процента жира в организме должна быть ниже 295 фунтов (около 135 кг).

Контракт Зайона также содержит предварительную оговорку о травмах и критерии по количеству сыгранных матчей. Уильямсон полностью пропустил минувший сезон из-за перелома стопы.