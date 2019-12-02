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«Майами» вырвал победу у «Бруклина», Динвидди набрал 29 очков

01:38
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«Бруклин» (10-10) в домашнем матче регулярного сезона НБА проиграл «Майами» (14-5) — 106:109. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Нетс» Спенсер Динвидди, набравший 29 очков.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Бруклин» — «Майами» — 106:109 (30:32, 35:26, 16:25, 25:26)

Б: Динвидди (29), Харрис (25)

М: Драгич (24)

1 декабря.

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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