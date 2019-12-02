«Майами» вырвал победу у «Бруклина», Динвидди набрал 29 очков
01:38
«Бруклин» (10-10) в домашнем матче регулярного сезона НБА проиграл «Майами» (14-5) — 106:109. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Нетс» Спенсер Динвидди, набравший 29 очков.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Бруклин» — «Майами» — 106:109 (30:32, 35:26, 16:25, 25:26)
Б: Динвидди (29), Харрис (25)
М: Драгич (24)
1 декабря.
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