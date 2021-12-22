«Майами» повторил рекорд клуба по трехочковым в одном матче
«Майами» повторил рекорд клуба по количеству точных трехочковых в матче регулярного чемпионата НБА против «Индианы» (125:96).
В игре против «Пэйсерс» «Майами» реализовал 22 броска из-за дуги.
The @MiamiHeat tied their franchise-record with 22 threes behind a combined 52 PTS and 11 3PM from @raf_tyler & @D_Bo20 ? pic.twitter.com/8RakiD2O8Y— NBA (@NBA) December 22, 2021
«Хит» набрали 66 очков благодаря трехочковым. 6 бросков из-за дуги реализовал Данкан Робинсон, 5 — Тайлер Хирро, 4 — Макс Струс, 3 — Гейб Винсент, 2 — Кей Зи Окпала, по одному попаданию у Дуэйна Дедмона и Юдониса Хаслема.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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