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«Майами» повторил рекорд клуба по трехочковым в одном матче

08:27
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«Майами» повторил рекорд клуба по количеству точных трехочковых в матче регулярного чемпионата НБА против «Индианы» (125:96).

В игре против «Пэйсерс» «Майами» реализовал 22 броска из-за дуги.

«Хит» набрали 66 очков благодаря трехочковым. 6 бросков из-за дуги реализовал Данкан Робинсон, 5 — Тайлер Хирро, 4 — Макс Струс, 3 — Гейб Винсент, 2 — Кей Зи Окпала, по одному попаданию у Дуэйна Дедмона и Юдониса Хаслема.

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Иван Торопцев все материалы автора
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