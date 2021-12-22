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34 очка Леброна Джеймса не помогли «Лейкерс» уйти от поражения в матче с «Финиксом»

08:19
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«Лейкерс» проиграли «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 90:108.

Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, набравший 34 очка.

«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд, «Финикс» выиграл четвертую встречу кряду.

НБА

Регулярный сезон

«Лейкерс» — «Финикс» — 90:108 (25:24, 27:30, 21:31, 15:23)

Л: Джеймс (34), Уэстбрук (22 + 10 подборов), Ариза (12)

Ф: Букер (24), Эйтон (19 + 11 подборов), бриджес, Джонсон (оба — 14)

22 декабря. Лос-Анджелес. «Staples Center»

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Иван Торопцев все материалы автора
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