34 очка Леброна Джеймса не помогли «Лейкерс» уйти от поражения в матче с «Финиксом»
«Лейкерс» проиграли «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 90:108.
Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, набравший 34 очка.
«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд, «Финикс» выиграл четвертую встречу кряду.
НБА
Регулярный сезон
«Лейкерс» — «Финикс» — 90:108 (25:24, 27:30, 21:31, 15:23)
Л: Джеймс (34), Уэстбрук (22 + 10 подборов), Ариза (12)
Ф: Букер (24), Эйтон (19 + 11 подборов), бриджес, Джонсон (оба — 14)
22 декабря. Лос-Анджелес. «Staples Center»
Методология
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