«Майами» отстранил центрового за антисемитские высказывания

«Майами» отстранил центрового Майерса Леонарда за антисемитские высказывания, сообщает пресс-служба клуба НБА.

29-летний американец отстранен на неопределенное время за употребление антисемитских высказываний во время стрима. НБА проведет расследование инцидента. Леонард употребил слово «kike», обозначающее людей еврейской национальности, а также неоднократно использовал нецензурную лексику.

Майерс Леонард выступает за «Майами» с 2019 года. В сезоне-2020/21 он провел 3 матча за команду, набирая в среднем 3,3 очка, 2,3 подбора и 0,7 передачи за игру.