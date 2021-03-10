Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Центровой «Майами» извинился за антисемитские оскорбления

08:57
Теги:

Центровой «Майами» Майерс Леонард принес извинения за антисемитские оскорбления, которые использовал во время стрима игры в Call of Duty.

«Я глубоко сожалею, что использовал антисемитское оскорбление во время прямого эфира. В тот момент я не знал, что обозначает это слово, но мое нензание истории этого слова и того, насколько оскорбительным оно может быть для еврейского сообщества не может служить оправданием. Я был неправ и извиняюсь перед всеми, кого я задел», — написал у себя в Instagram Леонард.

Публикация от Meyers Leonard (@meyersleonard)

29-летний американец употребил во время стрима слово «kike», уничижительно обозначающее людей еврейской национальности, а также неоднократно использовал нецензурную лексику. «Майами» временно отстранил баскетболиста от команды, НБА проведет собственное расследование инцидента.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир