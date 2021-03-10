Центровой «Майами» извинился за антисемитские оскорбления

Центровой «Майами» Майерс Леонард принес извинения за антисемитские оскорбления, которые использовал во время стрима игры в Call of Duty.

«Я глубоко сожалею, что использовал антисемитское оскорбление во время прямого эфира. В тот момент я не знал, что обозначает это слово, но мое нензание истории этого слова и того, насколько оскорбительным оно может быть для еврейского сообщества не может служить оправданием. Я был неправ и извиняюсь перед всеми, кого я задел», — написал у себя в Instagram Леонард.

29-летний американец употребил во время стрима слово «kike», уничижительно обозначающее людей еврейской национальности, а также неоднократно использовал нецензурную лексику. «Майами» временно отстранил баскетболиста от команды, НБА проведет собственное расследование инцидента.