«Майами» обеспечил себе выход в плей-офф НБА

«Майами» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:98.

Благодаря этой победе «Хит» досрочно обеспечил себе попадание в плей-офф сезона-2021/22.

«Майами» лидирует в таблице Восточной конференции с 49 победами и 28 поражениями. Команда примет участие в плей-офф в третий раз подряд.

В прошлом сезоне «Майами» проиграл «Милуоки» в первом раунде плей-офф (счет в серии — 0-4). В сезоне-2019/20 «Хит» вышел в финал плей-офф, где уступил «Лейкерс» (счет в серии — 2-4).