«Мемфис» на выезде обыграл «Майами»

«Майами» на своем паркете проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:105. «Хит» потерпели четвертое поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий «Гриззлис» Винс Уильямс, который набрал 25 очков.

«Мемфис» с результатом 17-27 идет на 13-м месте в Западной конференции. «Майами» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 24-20.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Мемфис» — 96:105 (22:21, 20:28, 26:33, 28:23)

Май: Хирро (18), Адебайо (15 + 15 подборов), Батлер (15), Мартин (15).

Мем: В. Уильямс (25), Джексон (17), Джарен Джексон (15), Кончар (11 + 10 подборов).