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Сегодня, 05:41

«Детройт» победил «Шарлотт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» на своем паркете переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:106. «Пистонс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

В другой встрече «Вашингтон» дома проиграл «Миннесоте» — 107:118.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Миннесота» — 107:118 (24:30, 35:27, 19:33, 29:28)

В: Авдия (24), Кузма (17 + 14 подборов), Бэгли (17 + 15 подборов).

М: Эдвардс (38), Таунс (27), Гобер (19 + 16 подборов), Макдэниэлс (13).

«Детройт» — «Шарлотт» — 113:106 (28:31, 24:21, 37:40, 24:14)

Д: Богданович (34), Беркс (15), Дюрен (14), Стюарт (11).

Ш: Миллер (23), Ричардс (21 + 10 подборов), Бриджес (20 + 10 подборов), Болл (17).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Детройт Пистонс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Шарлотт Хорнетс
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