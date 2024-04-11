29 очков Дончича помогли «Далласу» обыграть «Майами»

«Даллас» на выезде обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:92. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В других встречах «Атланта» потерпела поражение от «Шарлотт» (114:115), «Бруклин» одержал победу над «Торонто» (106:102).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Шарлотт» — 114:115 (35:30, 26:25, 31:22, 22:38)

А: Крейчи (19), Богданович (19), Капела (15), Янг (14 + 11 передач).

Ш: Миллер (27), Бриджес (18), Мэнн (16), Г. Уильямс (16).

«Бруклин» — «Торонто» — 106:102 (27:27, 26:27, 24:26, 29:22)

Б: Томас (23), Шредер (21), Клэкстон (14 + 11 подборов), К. Джонсон (13).

Т: Куикли (32), Дик (24), Либерти (12), Нвора (11).

«Майами» — «Даллас» — 92:111 (24:33, 23:36, 27:19, 18:23)

М: Хирро (21), Лав (16 + 11 подборов), Калеб Мартин (14 ).

Д: Дончич (29), Ирвинг (25), Вашингтон (12), Гэффорд (12).