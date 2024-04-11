Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:36

«Милуоки» без Адетокунбо обыграл «Орландо»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Милуоки» обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:99. Самым результативным игроком стал центровой «Бакс» Бобби Портис, набравший 30 очков.

В другой встрече «Оклахома» одержала победу над «Сан-Антонио» — 127:89.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 127:89 (34:11, 34:24, 30:29, 29:25)

О: Гилджес-Александер (26), Гидди (20 + 12 подборов), Хэйворд (18).

С: Коллинз (20), Сиссоко (14), Грэй (13), Джонс (13).

«Милуоки» — «Орландо» — 117:99 (27:23, 37:27, 32:27, 21:22)

М: Портис (30), Лиллард (29), Краудер (14), Беверли (13).

О: Энтони (23), Банкеро (20), Саггс (18).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Милуоки Бакс
БК Орландо Мэджик
Оклахома-Сити Тандер
Сан-Антонио Спёрс
0
Читайте также
В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться в команде
Некоторые российские спортсмены еще могут попасть на Олимпиаду
Мать живших в подвале Санкт-Петербурга детей экстренно вернулась в город
13 лет после ужаса: у «Локомотива» - первый финал Кубка Гагарина с момента страшной гибели всей команды
Суд арестовал мужчину, убившего знакомого и залившего ему в рот монтажную пену
В ДНР сообщили о закрытии ВФУ выезда из Часова Яра для мирных граждан
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

29 очков Дончича помогли «Далласу» обыграть «Майами»
Новости
RSS RSS
Все новости