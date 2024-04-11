«Милуоки» без Адетокунбо обыграл «Орландо»

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«Милуоки» обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:99. Самым результативным игроком стал центровой «Бакс» Бобби Портис, набравший 30 очков.

В другой встрече «Оклахома» одержала победу над «Сан-Антонио» — 127:89.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 127:89 (34:11, 34:24, 30:29, 29:25)

О: Гилджес-Александер (26), Гидди (20 + 12 подборов), Хэйворд (18).

С: Коллинз (20), Сиссоко (14), Грэй (13), Джонс (13).

«Милуоки» — «Орландо» — 117:99 (27:23, 37:27, 32:27, 21:22)

М: Портис (30), Лиллард (29), Краудер (14), Беверли (13).

О: Энтони (23), Банкеро (20), Саггс (18).