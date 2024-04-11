«Кливленд» победил «Мемфис»

«Кливленд» выиграл у «Мемфиса» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:98. «Гриззлис» потерпели третье поражение подряд.

Форвард гостей Джейк Ларэвиа набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.

«Кливленд» с результатом 47-33 идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Мемфис» Занимает 13-ю строчку в Западной конференции — 27-53.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Мемфис» — 110:98 (32:29, 16:22, 30:16, 32:31)

К: Митчелл (29), Леверт (18), Гарлэнд (16), Аллен (16 + 10 подборов).

М: Ларэвиа (32), Джексон (22), Пиппен (18), Стивенс (16).