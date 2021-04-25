Дебл-дабл Вучевича не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Майами»

«Майами» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Чикаго» со счетом 106:101.

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Буллз» Коби Уайт, который набрал 31 очко. Его партнер, центровой Никола Вучевич набрал 26 очков и сделал 14 подборов.

После этого матча «Майами» с 32 победами занимает седьмое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 25 победами — на 12-й строчке.

В другом матче игрового дня «Нью-Орлеан» уступил «Сан-Антонио» = 108:110. Команды занимают 11-е и 9-е места на Западе соответственно.

НБА

Регулярный сезон

«Майами» — «Чикаго» — 106:101 (33:18, 28:23, 19:22, 26:38)

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» 108:110 (24:31, 28:30, 32:24, 24:25)

25 апреля.