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«Индиана» победила «Детройт»

05:16
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«Индиана» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Детройт» со счетом 115:109.

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Пэйсерс» Малкольм Брогдон, набравший 26 очков.

После этого матча «Индиана» с 28 победами занимает девятое место в Восточной конференции, «Детройт» с 18 победами — на последней строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«Индиана» — «Детройт» — 115:109 (35:25, 23:36, 26:21, 31:27)

25 апреля.

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