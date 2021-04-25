«Индиана» победила «Детройт»
05:16
«Индиана» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Детройт» со счетом 115:109.
Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Пэйсерс» Малкольм Брогдон, набравший 26 очков.
После этого матча «Индиана» с 28 победами занимает девятое место в Восточной конференции, «Детройт» с 18 победами — на последней строчке Востока.
НБА
Регулярный сезон
«Индиана» — «Детройт» — 115:109 (35:25, 23:36, 26:21, 31:27)
25 апреля.
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