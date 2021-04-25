Дабл-дабл Таунса принес «Миннесоте» победу над «Ютой»

«Юта» в матче регулярного чемпионата НБА уступила «Миннесоте» со счетом 96:101.

Самым результативным на паркете стал форвард «Тимбервулвз» Боян Богданович, который набрал 30 очков. Центровой «Джаз» Карл-Энтони Таунс набрал 24 очка и сделал 12 подборов.

После этого матча «Юта» с 44 победами занимает первое место в Западной конференции, «Миннесота» с 17 победами — на 14-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Юта» — «Миннесота» — 96:101 (40:26, 18:26, 16:30, 22:19)

«Даллас» — «ЛА Лейкерс» — 108:93 (23:26, 23:32, 33:21, 29:14)

«Денвер» — «Хьюстон» — 129:116 (36:26, 36:24, 30:32, 27:34)

25 апреля.