Матч «Лейкерс» прервали после того, как Леброн побил рекорд по набранным очкам в НБА

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА встречаются с «Оклахома-Сити».

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в третьей четверти побил рекорд Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам в лиге, набрав 38 388 очков. После этого матч был прерван, а Абдул-Джаббар символически передал Леброну мяч.

Последние очки в регулярном чемпионате НБА Абдул-Джаббар набрал 24 апреля 1989 года, когда Леброну было только 4,5 года.

Свои первые очки в НБА Джеймс набрал 30 октября 2003 года. Таким образом, ему потребовалось 19,5 лет, чтобы побить рекорд.