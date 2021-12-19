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Матч «Атланта» — «Кливленд» перенесен из-за вспышки коронавируса

20:38
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Матч регулярного чемпионата НБА «Атланта» — «Кливленд», который должен был состояться в воскресенье, 19 декабря, перенесен из-за вспышки коронавируса в составе «Кавальерс», сообщает журналист Эдриан Войнаровски.

В воскресенье еще пять игроков команды сдали положительные тесты на COVID-19. Ранее на карантин уже были отправлены Эван Мобли и Айзек Окоро.

Также был зафиксирован первый положительный тест на COVID-19 в «Атланте» — в протокол попал лидер команды Трэй Янг.

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Иван Шитик все материалы автора
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