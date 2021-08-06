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Масаи Уджири подписал новый контракт с «Торонто»

19:24
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Президент по баскетбольным операциям «Торонто» Масаи Уджири продолжит руководить клубом в течение следующих нескольких лет, сообщает сайт команды.

51-летний управленец договорился с «Рэпторз» о новом контракте с существенным увеличением зарплаты. Он будет занимать должности вице-председателя и президента канадского клуба НБА.

Уджири работает на руководящей должности в «Торонто» с 2013 года, он перешел в «Рэпторз» из «Денвера» после того, как был назван лучшим управленцем года в НБА. В 2019 году Масаи привел «Торонто» к первому титулу в истории клуба.

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Иван Шитик все материалы автора

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