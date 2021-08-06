Хилл вернется в «Милуоки»

Разыгрывающий защитник Джордж Хилл согласловал с «Милуоки» контракт. Соглашение 35-летнего американца будет рассчитано на 2 года и на 8 миллионов долларов, сообщает ESPN.

Хилл прошел через рынок отказов после отчисления из «Филадельфии». В прошедшем сезоне он набирал в среднем по 6 очков, 2 подбора и 1,9 передачи.

Напомним, ранее Хилл уже выступал за «Бакс» с 2018 по 2020 год.