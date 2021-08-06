Хилл вернется в «Милуоки»
Разыгрывающий защитник Джордж Хилл согласловал с «Милуоки» контракт. Соглашение 35-летнего американца будет рассчитано на 2 года и на 8 миллионов долларов, сообщает ESPN.
Хилл прошел через рынок отказов после отчисления из «Филадельфии». В прошедшем сезоне он набирал в среднем по 6 очков, 2 подбора и 1,9 передачи.
Напомним, ранее Хилл уже выступал за «Бакс» с 2018 по 2020 год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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