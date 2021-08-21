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Маркус Смарт подписал новый контракт с «Бостоном»

21:16
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Атакующий защитник Маркус Смарт подписал новый контракт с «Бостоном», сообщает сайт клуба.

Ранее появилась информация, что он договорился о четырехлетнем, максимально возможном продлении контракта на 77,1 миллиона долларов.

Новое соглашение 27-летнего Смарта вступит в силу с сезона-2022/23. За следующий чемпионат спортсмен, имевший возможность выйти на рынок свободных агентов будущим летом, заработает около 14,3 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Смарт показал лучшие результаты в своей карьере по количеству очков в среднем за матч (13,1) и передач (5,7).

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Иван Шитик все материалы автора

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