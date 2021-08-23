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Бывший защитник «Зенита» попал в сферу интересов «Кливленда»

16:36
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Защитник Кевин Пангос, который находится в статусе свободного агента, попал в сферу интересов «Кливленда», сообщает BasketNews.

Главным претендентом на экс-игрока «Зенита» на протяжении длительного времени был «Мемфис», но планы клуба изменились после нескольких проведенных обменов. Канадец готов подписать в НБА только гарантированный контракт.

28-летний Пангос этим летом покинул «Зенит», в котором провел сезон-2020/21.

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Иван Шитик все материалы автора

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