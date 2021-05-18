ЦСКА рассчитывает, что Майк Джеймс продолжит выступать в НБА
ЦСКА рассчитывает, что завершающий чемпионат в «Бруклине» разыгрывающий Майк Джеймс продолжит выступать в НБА и после сезона-2020/21. Таким образом, баскетболист не перейдет в стан одного из европейских конкурентов армейцев, сообщает Eurohoops.
Кроме того, в случае перехода Джеймса в один из клубов НБА красно-синие рассчитывают согласовать с американцем расторжение контракта с сохранением определенной, если не всей, суммы положенных ему денег. По нынешнему соглашению защитнику положено еще 5 миллионов долларов до 2023 года.
Джеймс отыграл за «Бруклин» на двух 10-дневных контрактах, а затем подписал соглашение до конца сезона-2020/21.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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