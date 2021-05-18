ЦСКА рассчитывает, что Майк Джеймс продолжит выступать в НБА

ЦСКА рассчитывает, что завершающий чемпионат в «Бруклине» разыгрывающий Майк Джеймс продолжит выступать в НБА и после сезона-2020/21. Таким образом, баскетболист не перейдет в стан одного из европейских конкурентов армейцев, сообщает Eurohoops.

Кроме того, в случае перехода Джеймса в один из клубов НБА красно-синие рассчитывают согласовать с американцем расторжение контракта с сохранением определенной, если не всей, суммы положенных ему денег. По нынешнему соглашению защитнику положено еще 5 миллионов долларов до 2023 года.

Джеймс отыграл за «Бруклин» на двух 10-дневных контрактах, а затем подписал соглашение до конца сезона-2020/21.