Защитник «Далласа» Лука Дончич поделился мнением о форварде «Лейкерс» Леброне Джеймсе. В недавнем очном матче «озерники» одержали победу в овертайме, словенец оформил трипл-дабл и получил похвалу от Джеймса.

- Играть против Леброна было потрясающе, — цитирует Дончича Fаdeaway World. - Мечты сбываются, играть в НБА превосходно, это что-то особенное. Мне еще очень далеко до уровня Леброна. Он — один из двух величайших игроков в истории.

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