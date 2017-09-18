"Лос-Анджелес" стал вторым финалистом женской НБА

Баскетболистки "Лос-Анджелеса" в третьем матче полуфинальной серии НБА обыграли "Финикс" - 89:87. Команда одержала третью победу подряд и вышла в финал турнира.

"Лос-Анджелес" в финале сыграет с "Миннесотой". Это противостояние станет повторением прошлогодней финальной серии, в которой баскетболистки "Спаркс" были сильнее - 3:2.

Женская НБА

Полуфинал

Третий матч

"Финикс" - "Лос-Анджелес" - 87:89 (25:21, 13:24, 24:18, 25:26)

Счет в серии: 0-3.