Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

18 сентября 2017, 02:14

"Лос-Анджелес" стал вторым финалистом женской НБА

Артем ПЕРМЯКОВ
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Баскетболистки "Лос-Анджелеса" в третьем матче полуфинальной серии НБА обыграли "Финикс" - 89:87. Команда одержала третью победу подряд и вышла в финал турнира.

"Лос-Анджелес" в финале сыграет с "Миннесотой". Это противостояние станет повторением прошлогодней финальной серии, в которой баскетболистки "Спаркс" были сильнее - 3:2. 

Женская НБА

Полуфинал

Третий матч

"Финикс" - "Лос-Анджелес" - 87:89 (25:21, 13:24, 24:18, 25:26)

Счет в серии: 0-3.

Источник: http://basketball.sport-express.ru/women/wnba/2017/
0
Читайте также
Клубы серии А интересуются защитником «Локомотива» Тикнизяном
Минспорт РФ ждет финальных рекомендаций МОК по допуску на Олимпиаду
Синоптики пообещали москвичам по-мартовски теплое окончание зимы
Российские десантники взяли в плен двух бойцов элитной бригады ВСУ
В Польше неизвестные высыпали 160 т украинского зерна
«У них более точные системы, но против скорости точность не поможет»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

"Миннесота" - в финале женской НБА третий год подряд

Энтони Рэндольф: "Вернусь в НБА, если буду уверен, что буду играть, а не сидеть на скамейке"
Новости
RSS RSS
Все новости