30 очков Джеймса и дабл-дабл Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио»
«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победил «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:118.
Форвард хозяев Леброн Джеймс набрал 30 очков. В активе Энтони Дэвиса дабл-дабл (28 очков + 13 подборов).
«Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции НБА. «Сан-Антонио» идет последним на «Западе».
НБА
Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес Лейкерс" - «Сан-Антонио» — 123:118 (30:26, 36:33, 31:31, 26:28)
Л: Джеймс (30), Дэвис (28 + 13 подборов), Рассел (22)
СА: Вембаньяма (27 + 10 подборов), Брэнэм (17), Сочан (15 + 13 подборов)
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