Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:09

30 очков Джеймса и дабл-дабл Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победил «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:118.

Форвард хозяев Леброн Джеймс набрал 30 очков. В активе Энтони Дэвиса дабл-дабл (28 очков + 13 подборов).

«Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции НБА. «Сан-Антонио» идет последним на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Лейкерс" - «Сан-Антонио» — 123:118 (30:26, 36:33, 31:31, 26:28)

Л: Джеймс (30), Дэвис (28 + 13 подборов), Рассел (22)

СА: Вембаньяма (27 + 10 подборов), Брэнэм (17), Сочан (15 + 13 подборов)

24 февраля. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena»

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Сан-Антонио Спёрс
Леброн Джеймс
Энтони Дэвис
0
Читайте также
Олимпийские чемпионы Сочи Траньков и Волосожар ждут третьего ребенка
Турнир PFL vs Bellator: Champs состоится 24 февраля
Заявление Зеленского о новом контрнаступлении назвали началом торга за гарантии
Что Нострадамус предсказал России и миру на високосный 2024 год
Скончался актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»
Небензя назвал условие для сохранения Украины как независимого государства
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Денвер» нанес «Портленду» седьмое поражение подряд, Йокич оформил трипл-дабл
Новости
RSS RSS
Все новости