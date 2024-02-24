Вембаньяма побил рекорд Кириленко в НБА

Форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма побил рекорд россиянина Андрея Кириленко в НБА.

20-летний француз оформил файв-бай-файв в матче против «Лейкерс» (118:123) в регулярном чемпионате НБА. Он набрал 27 очков, 10 подборов, 8 передач, 5 перехватов и 5 блок-шотов.

Вембаньяма стал самым молодым игроком НБА с таким достижением. Предыдущем обладателем рекорда являлся россиянин Андрей Кириленко. Форвард оформил файв-бай-файв за «Юту» в 2003 году, когда ему было 22 года.

«Сан-Антонио» выбрал Вембаньяму под 1-м номером драфта НБА в 2023 году.