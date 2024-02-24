Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:46

«Денвер» нанес «Портленду» седьмое поражение подряд, Йокич оформил трипл-дабл

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Денвер» на выезде победил «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:112.

Трипл-дабл за гостей оформил форвард Никола Йокич. На его счету 29 очков, 15 подборов и 14 голевых передач. Майкл Портер набрал 34 очка.

«Денвер» занимает четвертое место в Западной конференции НБА. «Портленд» потерпел седьмое поражение подряд и идет предпоследним на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Денвер» — 112:127 (20:25, 28:38, 29:32, 35:32)

П: Грант (25), Эйтон (22 + 10 подборов), Симонс (21)

Д: Портер (34), Йокич (29 + 15 подборов + 14 передач), Гилеспи (18)

24 февраля. Портленд. «Moda Center».

«Голден Стэйт» — «Шарлотт» — 97:84 (22:15, 21:14, 30:23, 24:32)

ГС: Карри (15), Уиггинс (14), Подземски (13)

Ш: Бриджес (19 +11 подборов), Ричардс (11 + 13 подборов), Миллер (11)

24 февраля. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Миннесота» — «Милуоки» — 107:112 (27:31, 30:20, 13:36, 37:25)

Мин: Эдвардс (28), Таунс (22 + 14 подборов), Александр-Уокер (13)

Мил: Адетокунбо (33 + 13 подборов), Лиллард (21 + 10 передач), Лопес (16)

24 февраля. Миннеаполис. «Target Center».

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Денвер Наггетс
БК Милуоки Бакс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Шарлотт Хорнетс
Никола Йокич
0
Читайте также
Олимпийские чемпионы Сочи Траньков и Волосожар ждут третьего ребенка
Турнир PFL vs Bellator: Champs состоится 24 февраля
Заявление Зеленского о новом контрнаступлении назвали началом торга за гарантии
Что Нострадамус предсказал России и миру на високосный 2024 год
Скончался актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»
Небензя назвал условие для сохранения Украины как независимого государства
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стив Керр станет самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА

30 очков Джеймса и дабл-дабл Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио»
Новости
RSS RSS
Все новости