«Денвер» нанес «Портленду» седьмое поражение подряд, Йокич оформил трипл-дабл

«Денвер» на выезде победил «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:112.

Трипл-дабл за гостей оформил форвард Никола Йокич. На его счету 29 очков, 15 подборов и 14 голевых передач. Майкл Портер набрал 34 очка.

«Денвер» занимает четвертое место в Западной конференции НБА. «Портленд» потерпел седьмое поражение подряд и идет предпоследним на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Денвер» — 112:127 (20:25, 28:38, 29:32, 35:32)

П: Грант (25), Эйтон (22 + 10 подборов), Симонс (21)

Д: Портер (34), Йокич (29 + 15 подборов + 14 передач), Гилеспи (18)

24 февраля. Портленд. «Moda Center».

«Голден Стэйт» — «Шарлотт» — 97:84 (22:15, 21:14, 30:23, 24:32)

ГС: Карри (15), Уиггинс (14), Подземски (13)

Ш: Бриджес (19 +11 подборов), Ричардс (11 + 13 подборов), Миллер (11)

24 февраля. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Миннесота» — «Милуоки» — 107:112 (27:31, 30:20, 13:36, 37:25)

Мин: Эдвардс (28), Таунс (22 + 14 подборов), Александр-Уокер (13)

Мил: Адетокунбо (33 + 13 подборов), Лиллард (21 + 10 передач), Лопес (16)

24 февраля. Миннеаполис. «Target Center».