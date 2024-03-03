«Лейкерс» уступили «Денверу», «Портленд» победил «Мемфис» в овертайме

«Денвер» на выезде обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:114.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Никола Йокич, набравший 35 очков.

В параллельной встрече «Портленд» победил «Мемфис» — 107:100 ОТ.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер» — 114:124 (33:27, 33:31, 23:31, 25:35)

Л: Джеймс (26), Хатимура (23), Ривз (19)

Д: Йокич (35 + 10 подборов), Портер (25 + 10 подборов), Мюррэй (24 + 11 передач)

3 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

«Мемфис» — «Портленд» — 100:107 ОТ (20:25, 31:22, 27:14, 17:34, 5:12)

М: Альдама, В. Уильямс (оба — 21), Г. Джексон (17)

П: Саймонс (30), Уокер (18 + 12 подборов), Камара (15)

3 марта. Мемфис. «FedExForum».