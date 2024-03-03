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Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 40 000 очков за карьеру

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым баскетболистом в истории НБА, преодолевшим отметку в 40 000 набранных очков за карьеру.

39-летний американец — лучший бомбардир в истории лиги. До него рекорд принадлежал Кариму Абдул-Джаббару (38 387).

Леброн Джеймс проводит 21-й сезон в НБА. Он был выбран «Кливлендом» под 1-м номером драфта НБА-2003 и выступал за команду до 2010 года, после чего провел 4 года в «Майами» и вернулся в «Кавальерс». Баскетболист играет за «Лейкерс» с 2018 года.

Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА и четырехкратным MVP лиги.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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