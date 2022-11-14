37+18 от Дэвиса принесли «Лейкерс» победу над «Бруклином»
«Лейкерс» дома обыграли «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:103.
В составе «Лос-Анджелеса» больше всех набрал Энтони Дэвис — 37 очков+18 подборов и Лони Уокер — 25 очков. Расселл Уэстбрук отметился 14 очками и 12 передачами.
У «Бруклина» самым результативным игроков стал Кевин Дюрэнт — 31 очко.
«Лейкерс» прервали серию из 5 поражений подряд.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Лейкерс» — «Бруклин» — 116:103 (26:22, 29:24, 25:31, 36:26)
14 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».
Новости