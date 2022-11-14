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Сегодня, 07:58

37+18 от Дэвиса принесли «Лейкерс» победу над «Бруклином»

Руслан Минаев
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«Лейкерс» дома обыграли «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:103.

В составе «Лос-Анджелеса» больше всех набрал Энтони Дэвис — 37 очков+18 подборов и Лони Уокер — 25 очков. Расселл Уэстбрук отметился 14 очками и 12 передачами.

У «Бруклина» самым результативным игроков стал Кевин Дюрэнт — 31 очко.

«Лейкерс» прервали серию из 5 поражений подряд.

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«ЛА Лейкерс» — «Бруклин» — 116:103 (26:22, 29:24, 25:31, 36:26)

14 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Бруклин Нетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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