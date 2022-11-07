«Юта» на выезде обыграла «Клипперс»
«Юта» в гостях обыграла «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:102.
В составе «Джаз» самыми результативными игроками встречи стали Джордан Кларксон (23 очка) и Колин Секстон (22 очка).
У «Клипперс» больше всех набрал Пол Джордж — 34 очка.
«Юта» поднялась на второе место в западной конференции. «Клипперс» — на 9-й строчке.
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«ЛА Клипперс» — «Юта» — 102:110 (29:29, 27:34, 29:21, 17:26)
7 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.
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