Кайри Ирвинг на этой неделе проведет встречу с комиссионером НБА

Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг в ближайшее время встретится с комиссионером НБА Адамом Сильвером, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Клуб дисквалифицировал игрока как минимум на 5 матчей за рекламный пост в социальных сетях с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише.

Позже клуб выдвинул несколько требований, которые Ирвинг должен выполнить, если хочет вернуться в клуб: принес извинения, пожертвовал 500 тысяч долларов на благотворительность, прошел специальные курсы по профилактике антисемитизма и ненависти, а также встретился с лидерами еврейских общин Бруклина.