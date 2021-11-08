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«Шарлотт» уступил «Клипперс»

07:37
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«Клипперс» победил «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 120:106.

У «Клипперс» самым результативным игроком стал Пол Джордж, который смог набрать в этой встрече 20 очков. В составе «Шарлотт» 21 очко набрал Ламело Болл.

«Клипперс» с пятью победами занимает 5-е место в Западной конференции. У «Шарлотт» также 5 побед и 9-я позиция в Восточной конференции.

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Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Шарлотт» — 120:106 (31:39, 30:19, 28:29, 31:19)

8 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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