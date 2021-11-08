«Шарлотт» уступил «Клипперс»
«Клипперс» победил «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 120:106.
У «Клипперс» самым результативным игроком стал Пол Джордж, который смог набрать в этой встрече 20 очков. В составе «Шарлотт» 21 очко набрал Ламело Болл.
«Клипперс» с пятью победами занимает 5-е место в Западной конференции. У «Шарлотт» также 5 побед и 9-я позиция в Восточной конференции.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Клипперс» — «Шарлотт» — 120:106 (31:39, 30:19, 28:29, 31:19)
8 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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