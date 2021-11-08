«Голден Стэйт» победил «Хьюстон»
«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 120:107.
Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул набрал 25 очков. У «Хьюстона» самым результативным игроком стал Джейсон Тейт, который набрал 21 очко.
У «Голден Стэйт» восемь побед и первое место в Западной конференции. «Хьюстон» с одной победой занимает 14-ю позицию.
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«Голден Стэйт» — «Хьюстон» — 120:107 (37:32, 32:29, 34:22, 17:24)
8 ноября. Сан-Франциско. Chase Center.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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