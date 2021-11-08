Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Голден Стэйт» победил «Хьюстон»

06:58
Теги:

«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 120:107.

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул набрал 25 очков. У «Хьюстона» самым результативным игроком стал Джейсон Тейт, который набрал 21 очко.

У «Голден Стэйт» восемь побед и первое место в Западной конференции. «Хьюстон» с одной победой занимает 14-ю позицию.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Хьюстон» — 120:107 (37:32, 32:29, 34:22, 17:24)

8 ноября. Сан-Франциско. Chase Center.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Трусова не поедет на «Гран-при Японии». Это олимпийская катастрофа?
Россияне победили в главном турнире года по CS: GO
0