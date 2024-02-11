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Сегодня, 01:59

«Клипперс» победили «Детройт», Джордж набрал 33 очка

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:106.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Пол Джордж, набравший 33 очка.

«Клипперс» занимают второе место в таблице Западной конференции НБА, «Детройт» идет на последней, 15-й строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Детройт» — 112:106 (31:30, 18:28, 27:23, 36:25)

Л: Джордж (33), Леонард (24), Харден (14)

Д: Айви (23), Каннингем (22 + 10 передач), Фонтеккио (20)

БК Детройт Пистонс
БК Лос-Анджелес Клипперс
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