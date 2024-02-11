«Клипперс» победили «Детройт», Джордж набрал 33 очка
«Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:106.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Пол Джордж, набравший 33 очка.
«Клипперс» занимают второе место в таблице Западной конференции НБА, «Детройт» идет на последней, 15-й строчке «Востока».
НБА
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Детройт» — 112:106 (31:30, 18:28, 27:23, 36:25)
Л: Джордж (33), Леонард (24), Харден (14)
Д: Айви (23), Каннингем (22 + 10 передач), Фонтеккио (20)
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