«Даллас» разгромил «Оклахому» с преимуществом в 35 очков
«Даллас» дома разгромил «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 146:111.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Лука Дончич, набравший 32 очка.
«Даллас» одержал четвертую победу подряд и занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Оклахома» идет на четвертой строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Оклахома» — 146:111 (47:30, 24:32, 39:27, 36:22)
Д: Дончич (32), Гэффорд (19), Ирвинг (16)
О: Гилджес-Александер (25), Холмгрен (13 + 12 подборов), Уоллес (12)
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