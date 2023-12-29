«Шарлотт» уступил «Лейкерс» и потерпел девятое поражение подряд

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«Лейкерс» обыграли «Шарлотт» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 133:112.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Энтони Дэвис, набравший 26 очков. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — он набрал 17 очков и сделал 11 передач.

«Шарлотт» потерпел девятое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Шарлотт» — 133:112 (28:31, 30:26, 41:23, 34:32)

Л: Дэвис (26), Джеймс (17 + 11 передач), Хачимура (17)

Ш: Бриджес (20), Розье (18), Миллер (17)

29 декабря. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».