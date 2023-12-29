«Сан-Антонио» обыграл «Портленд», Вембаньяма набрал 30 очков

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«Сан-Антонио» победил «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:105.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сперс» и первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма, набравший 30 очков.

В параллельной встрече «Майами» выиграл у «Голден Стэйт» — 114:102.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Сан-Антонио» — 105:118 (14:38, 31:21, 29:28, 31:31)

П: Брогдон (29), Грант (29 + 10 подборов), Хендерсон (25)

С: Вембаньяма (30), Васселл (17), Сохан (16)

«Голден Стэйт» — «Майами» — 102:114 (25:22, 26:36, 23:33, 28:33)

Г: Карри, Томпсон (оба — 13), Шарич (12)

М: Хирро (26), Кэйн (18), Адебайо (17 + 11 подборов)