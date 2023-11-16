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«Сакраменто» обыграл «Лейкерс», Леброн сделал трипл-дабл

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Сакраменто» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:110.

Самым результативным игроком встречи стал литовский бигмен «Сакраменто» Домантас Сабонис, набрав 29 очков. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл и набрал 28 очков. Его напарник по команде разыгрывающий Д`Анджело Расселл набрал столько же очков.

«Сакраменто» занимает шестую строчку в «Западной конференции». «Лейкерс» — восьмой.

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НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Сакраменто» — 110:125 (25:38, 34:34, 21:32, 30:21)

16 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

Баскетбол
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Сакраменто Кингз
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